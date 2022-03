Incubadora do Mar&Indústria disponível para acolher novas ideias de negócio

A Incubadora do Mar & Indústria, na Figueira da Foz, informou que arrancou hoje a iniciativa “Incubadora Porta aberta”.

Esta acção tem por objectivo “acolher na Incubadora para uma conversa informal quem, tendo uma ideia de negócio, não sabe como a desenvolver e, em conjunto, fazer-se um processo de ideacção, ou somente, quem quiser conhecer melhor a Incubadora do Mar & Indústria e o que esta tem para oferecer no apoio a start-ups”.

“Encaramos esta actividade como uma oportunidade para todos aquele que, tendo uma ideia de negócio e estando com receio de dar o primeiro passo, se sintam seguros e apoiados ao fazê-lo”, acrescentou.

A Incubadora do Mar & Indústria, que vem apoiando o empreendedorismo na cidade da Figueira da Foz, tem actualmente “uma ocupação de 100% de espaços físicos de incubação”.

“Tal revela o real interesse dos serviços de acompanhamento que prestamos e dos espaços que dispomos no apoio ‘start-ups’. Mas, isso não nos inibe de estarmos próximos da comunidade de empreendedores do nosso concelho, uma vez que além da incubação física, a Incubadora do Mar & Indústria dispõe da possibilidade de incubação virtual e de espaço de ‘cowork’”, concluiu.