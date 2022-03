O Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz apresenta, dia 19 de Março, pelas 21h30, no Grande Auditório, o Concerto da Primavera, com a Orquestra Clássica do Centro e com a participação da Soprano Regina Freire e direcção de Sergio Alapont, culminando numa interpretação de alguns dos maiores compositores de todos os tempos.

O preço dos bilhetes é de 5,00€ por pessoa e os mesmos estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.