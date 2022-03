Figueira da Foz monitoriza odores na zona sul do concelho

A Câmara Municipal da Figueira da Foz informou que em colaboração com o Instituto do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD) vai dar início, na segunda-feira (dia 7 de Março), a uma ronda de trabalhos para localizar as fontes emissoras de odores na zona sul do concelho.

O município refere que o “ponto de partida desta iniciativa é marcado pela realização de um ‘workshop’, com a participação do município, de empresas e da população”, pretendendo identificar as principais fontes emissoras de odores naquela zona.

As etapas de estudo prevêem a realização de um diagnóstico qualitativo da incomodidade de odores, um inquérito sobre o grau de incomodidade causada pelos odores, um estudo de circulação atmosférica e ainda um inventário de emissões e medição dos penachos de odor.