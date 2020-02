Hugo Almeida termina carreira de futebolista para iniciar a de treinador

O futebolista figueirense Hugo Almeida, de 35 anos, que jogava na Académica, na II Liga de futebol, anunciou hoje o fim de carreira e o início de uma nova etapa como treinador da equipa de sub-23 da ‘briosa’.

“O dia que os jogadores nunca querem chegou. Penso que este é o momento certo para colocar um ponto final na minha carreira como futebolista e passar a dedicar-me exclusivamente à minha recente carreira como treinador”, disse.

Em declarações aos jornalistas, Hugo Almeida disse que o final da carreira foi “uma decisão tomada e ponderada em conjunto com o presidente e a direcção” da Académica, à qual garantiu estar “muito grato”, adiantando que, a partir de hoje, passará a acompanhar as equipas de sub-23 e sub-13.

“Entendo que em defesa do grupo e da Académica esta é a opção que me deixa mais feliz e que vai ao encontro às minhas ambições”, frisou o antigo avançado do FC Porto e do Werder Bremen (Alemanha), que jogou em sete países europeus e foi internacional A pela selecção portuguesa, apontando 192 golos em 596 jogos da sua carreira.

Hugo Almeida iniciou a sua carreira profissional em 2002/2003 no União de Leiria, seguindo-se FC Porto, Werden Bremen, Besiktas, Cesena, Krasnodar, Anzhi, Hannover, AEK, Hadjuk Slipt e Académica.

“Tive o privilégio de jogar em países muçulmanos e em países em que o futebol é vivido com muita alegria e expectativa. E tive também treinadores como José Mourinho e Thomas Schaaf, que foram os que mais me marcaram”, sublinhou.

O presidente da Académica, Pedro Roxo, salientou que Hugo Almeida foi, durante muitos anos, um dos grandes embaixadores do futebol português.

“Tem uma carreira que fala por ele, e com a mesma humildade que chegou lá em cima veio para a Académica”, salientou o dirigente.

Sobre a passagem pela Académica, Hugo Almeida referiu que “foi muito positiva”, embora “infelizmente” o clube não tenha conseguido o objectivo de subir de divisão, não descartando essa possibilidade nesta época.