Hospital tem agora dispensa automatizada de fardamentos

Foi implementada, pela Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, uma automação de dispensa de fardamento no Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF), com novas máquinas onde os profissionais de saúde podem levantar ou depositar as suas fardas, à entrada ou à saída do turno, através da leitura da impressão digital.

Esta medida, que resulta de um investimento de mais de 500 mil euros para modernizar e adaptar áreas do HDFF, permite que os profissionais de saúde do hospital possam aceder ao dispensador para selecionarem o tamanho da farda a entregar. À saída, a roupa suja é colocada numa outra máquina. O sistema permite três fardas diárias a cada profissional, garantindo que há sempre roupa disponível.

Este projeto permitirá ter um inventário em tempo real de todas as peças de fardamento, gestão de stocks automatizada com alertas permitindo a desmaterialização do processo, eliminando o papel utilizado para efetuar qualquer tipo de registos. Adicionalmente, a ULS do Baixo Mondego tem a Direção dos Serviços Hoteleiros empenhada neste projeto para garantir uma gestão eficaz do circuito de lavandaria.