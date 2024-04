Ginásio distingue Kit Jones

No domingo passado foi realizada a Assembleia Geral do Ginásio, onde foram eleitos órgãos sociais para para o quadriénio 2024/2028. A lista única apresentada ao escrutínio foi votada por unanimidade, reelegendo José António Martins Tomé como Presidente da Assembleia Geral, Maria Isabel Maranha Cardoso como Presidente do Conselho Fiscal e Ana Lúcia Rolo como Presidente da Direcção.

Foram também elevadas a Sócios Honorários as empresas Logowear e Pneus da Gândara, pelo apoio prestado à Secção de Futebol do Clube, e ao ex-atleta Kit Jones, primeiro jogador americano a alinhar pelo Ginásio nas épocas de 69/70 e 70/71, “pela forma como marcou a grande viragem na popularidade e qualidade do basquetebol figueirense e português e cuja personalidade deixou uma marca indelével na comunidade local”, refere nota do clube figueirense.