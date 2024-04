Aquapor estende concessão da Águas da Figueira até 2042

A concessão da Águas da Figueira foi prolongada com uma prorrogação do prazo da concessão de 2029 até 2042. Este acordo dá azo a um investimento de mais 12 milhões de euros, que permitirá “reforçar recursos em termos de eficiência energética e de reutilização de águas residuais, de interligação dos sistemas de água do Norte e do Sul e, ainda, o reencaminhamento dos efluentes urbanos da margem norte esquerda do rio para a ETAR Urbana de Vila Verde.”

Este processo foi realizado com o objetivo de dar respostas às alterações legislativas e políticas públicas no âmbito da gestão da água, assim como de precaver a realização de avultados investimentos, refere nota enviada à nossa redação pela Aquapor.

A Águas da Figueira é uma joint-venture entre a Aquapor e a AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade.