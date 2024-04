Níveis elevados de pólen no ar a partir de sexta-feira

Portugal continental terá, a partir de sexta-feira, em todos os distritos níveis elevados de concentração de pólen no ar, segundo as previsões da Sociedade de Alergologia.

De acordo com as previsões da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) para a próxima semana, em Coimbra (região da Beira Litoral), as previsões destinam-se a pólenes dos ciprestes, plátano, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira, havendo também no ar grãos provenientes das ervas gramíneas, azeda, urtiga e urticáceas (inclui parietária).

O Boletim Polínico desta associação é especialmente importante para os doentes alérgicos ao pólen e as previsões são para o período de 5 a 11 de abril.