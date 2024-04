Biblioteca Municipal promove atividades culturais

A Biblioteca Municipal vai promover as atividades de uma oficina de escrita criativa, uma apresentação do livro “Pixie e o cardume colorido” e uma sessão da peça de teatro “Auto da Barca do Inferno”, nos dias 6, 8 e 9 de Abril, respetivamente.

A oficina de escrita criativa no dia de Abril, pelas 15 horas, será dinamizada pelo escritor e docente universitário João de Mancelos, que irá dar truques e dicas para ensinar a redigir uma narrativa (conto, novela ou romance).

Fátima Pereira fará a apresentação do seu livro “Pixie e o cardume colorido” em várias sessões espalhadas ao longo do dia 8 de Abril, dirigidas às crianças do pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Este livro “trata de um dos problemas ambientais mais falados e debatidos da atualidade − o plástico nos oceanos − de uma forma divertida e didática”.

Finalmente, no dia 9 de Abril, pelas 11 horas, será apresentada a peça de teatro “Auto da Barca do Inferno”, dinamizada pela associação artística ETCetera, numa sessão gratuita e direcionada a alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico.