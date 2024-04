Amanhã, pelas 17 horas, a Sala da Ilustração do Centro de Artes e Espetáculos (CAE) vai receber cerimónia de abertura da exposição “Expo oficinas de cinema de animação e abril” do conceituado produtor, realizador e programador Abi Feijó, que irá explorar a temática do ambiente cinematográfico de animação português.