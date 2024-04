Liliana Freitas é a nova presidente da Associação Empresarial de Soure

A Associação Empresarial de Soure tem agora Liliana Freitas como nova presidente da Direção, tendo encabeçado a única lista a sufrágio. António Cardoso e Fátima Nunes irão ocupar, respetivamente, a presidência da Assembleia Geral e Conselho Fiscal.

No seu programa, a nova líder inscreveu como principais objetivos “lutar por um acesso condigno à auto-estrada A1 e lutar pela legalização da Zona Industrial com condições condignas”. Ao mesmo tempo, pretende criar as condições para que a associação seja acima de tudo “uma impulsionadora do desenvolvimento do tecido empresarial do concelho”.