Hospital da Figueira regressa a alguma normalidade

A partir de segunda-feira, o Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) vai retomar de forma condicionada a actividade assistencial não urgente, segundo apurou O Figueirense.

“No âmbito do plano de contingência implementado no HDFF para resposta à pandemia COVID-19 foi necessário proceder a uma redução da actividade programada. A redução ocorreu particularmente nas consultas presenciais, tendo sido compensada pelo aumento de consultas não presenciais. Assumindo que o vírus continuará presente na nossa população, mas que, ao mesmo tempo essa população mantém as suas necessidades em saúde, importa retomar a actividade do HDFF, EPE de forma adaptada a este novo contexto”.

O conselho de administração do Hospital Distrital da Figueira determinou que o retomar da actividade deverá por isso condicionar-se por um conjunto de mudanças que visam dar garantias acrescidas de segurança aos doentes. Para o efeito serão adoptados circuitos e procedimentos que mitiguem a possibilidade de transmissão de SARS-CoV-2 em meio hospitalar.

Em geral devem ser observados as seguintes regras:

1- Os utentes irão ser contactados telefonicamente pelo HDFF, EPE para serem agendadas ou reagendadas as consultas e cirurgias. Posteriormente será também retomado o envio de SMS e ofícios;

2- Os utentes só devem comparecer no Hospital 15 minutos antes da hora indicada;

3- Só será permitida a entrada de acompanhantes em casos excepcionais;

4- A permanência de utentes nas salas de espera deverá respeitar as distâncias mínimas de segurança;

5- Os utentes que tenham máscaras devem utilizar a mesma quando vierem ao Hospital;

6- A consulta não presencial será mantida sempre que clinicamente convenientes.

Consulta Externa

O HDFF entrará em contacto com os utentes para ser agendada ou reagendada as consultas.

De forma a promover o desfasamento de horários ao longo do dia, as consultas poderão ser realizadas no horário compreendido entre as 8h00 e as 20h00.

Cirurgia (Bloco Operatório e Unidade de Cirurgia de Ambulatório)

O HDFF irá, também, retomar as cirurgias não urgentes, de forma faseada.

A retoma da actividade cirúrgica programada pressupõe a realização prévia de teste COVID a todos os doentes.

Hospital de Dia

A actividade manter-se-á nos moldes que tem vindo a ser realizada.

Meios Complementares de Diagnóstico

A actividade será reagendada e os utentes contactados.

De forma a promover o desfasamento de horários ao longo do dia, os exames poderão ser realizados no horário compreendido entre as 8h00 e as 20h00.

Sessões de Fisioterapia e Terapia da Fala

As sessões de fisioterapia serão progressivamente retomadas mas de forma condicionada.

Os utentes irão ser contactados.

Visitas

Só serão permitidas visitas em casos excepcionais.

Para qualquer informação, poderá ser usado o e-mail desmarcacao@hdfigueira.min-saude.pt ou seguintes números de telefone:

Informação geral: 233 402 000

Informação sobre agendamentos de consultas e cirurgias: 808 203 812.

Os utentes devem aguardar o contacto do hospital a reagendar a consulta ou cirurgia. Este contacto pode ser via ofício, e-mail, via sms ou telefonicamente”.