Bairro do Vale lembra o 1.º de Maio florido

Em plena pandemia, o bairro do Vale (Figueira da Foz) floresce o seu vetusto chafariz e marca assim a tradição. Este carinhoso costume popular fica marcado pela ausência “das frescas moças que calcorreavam, coloridas e de pote à cabeça, a pé… e ao pé dos seus pares, partindo da fonte de Tavarede, já com cheiro a limonete, até ao Jardim Municipal, rubricando uma arruada festiva com o seu pregão musical do trecho, cujo refrão “Viva o Maio, Viva o Maio!”, obrigava a cumprir o hábito folclórico local.

Com a imagem assinada pelo repórter José António Teixeira, fixámos este chafariz engalanado como que a dar os parabéns a todos os trabalhadores, ao Rancho das Cantarinhas de Buarcos, aniversariante neste dia, e… à Naval 1.º de Maio! Maio: mês de Maria… e do Coração propício a estas recordações.