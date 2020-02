Hospital da Figueira implementa medidas preventivas

O Hospital Distrital da Figueira da Foz tem seguido as orientações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e implementou algumas medidas preventivas, segundo apurou O Figueirense.

Divulgação geral das medidas de contenção através da afixação de cartazes informativos nas entradas do hospital, nas salas de espera de atendimento de doentes e no Serviço de Urgência (SU); divulgação de vídeo no LCD da Consulta Externa e Sala de Espera e recomendações colocadas no site e APP do Hospital.

No Serviço de Urgência, junto dos profissionais que procedem à triagem dos doentes, reforçou “a importância de garantir que estejam disponíveis os kits de material a fornecer ao doente com suspeita de infecção (que inclui um pacote de lenços descartáveis e uma máscara cirúrgica), assim como a importância da higiene das mãos do doente com o soluto antissético de base alcoólica e limitação da circulação dos doentes com suspeita, que serão encaminhados para uma sala de isolamento. Tal como o preconizado na orientação para o efeito, perante a hipótese de caso suspeito o responsável clínico contacta a DGS que contactará o INEM para transferência do doente para um hospital de referência”.

Sabe-se que reforçou ainda junto das equipas a importância do cumprimento das medidas de contenção da infecção e implementação destas medidas junto dos profissionais do Serviço de Urgências, e ainda do “cumprimento do fluxograma do circuito de doentes com suspeita de infecção pelo coronavírus especificamente elaborado para este fim”.

A unidade hospitalar adquiriu ou reforçou de equipamento identificado pela DGS como fundamental, exemplo máscaras cirúrgicas; respiradores P2; máscaras com viseira integrada; protecção ocular; batas impermeáveis e luvas. A partir da Intranet, foi facilitado aos trabalhadores do hospital, o acesso directo à base de dados online da disseminação mundial do coronavírus, e ao microsite “COVID-19” da DGS.

As medidas a implementar perante um caso suspeito de infecção por COVID-19, diz fonte do Hospital da Figueira, estão detalhadamente descritas nas orientações divulgadas. Não obstante, reforçaram” a importância de nunca descurar a implementação das precauções básicas de controlo de infecção (PBCI): higiene das mãos, adequação de equipamento de protecção individual (EPI), adopção de medidas de etiqueta respiratória, boas práticas de higiene e limpeza, entre outros”.