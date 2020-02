Ministro do Mar navegou na Figueira para conhecer a pesca local

O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, navegou ontem ao largo da Figueira da Foz numa embarcação de pesca para conhecer de perto os problemas que afectam a comunidade piscatória local, disse fonte do sector.

No final da visita “informal” à Figueira da Foz, Ricardo Serrão dos Santos disse que o plano inicial passava por acompanhar os pescadores na pesca ao biqueirão – entretanto suspensa -, mas o passeio marítimo acabou por se realizar ao largo desta cidade.

Carlos Monteiro, presidente da autarquia da Figueira da Foz, destacou a “relevância” da deslocação do ministro do Mar ao município para “conhecer a realidade” local, apontando situações “que preocupam todos”, como a entrada da barra e o aprofundamento previsto do canal de navegação.”