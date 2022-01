Hospital da Figueira da Foz investe mais de 10 milhões de euros

O Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) tem em marcha um investimento superior a 10 milhões de euros para a ampliação das instalações e modernização tecnológica dos equipamentos e sistemas informáticos, foi hoje anunciado.

“Mais de metade do total de investimento (cerca de 6,7 milhões de euros) será investido na modernização das instalações e em novos equipamentos, nomeadamente na remodelação do Serviço de Esterilização e na ampliação e renovação do Bloco Operatório, permitindo aumentar a produção cirúrgica e triplicar a capacidade de recobro desta unidade”, refere a unidade hospitalar, em comunicado.

O pacote de investimento prevê ainda a aquisição de um novo equipamento de tomografia computadorizada (TAC), a renovação dos aparelhos de raio-X e renovação e aumento dos equipamentos destinados à realização de endoscopia e colonoscopia.

Segundo o HDFF, estão ainda destinados 3,6 milhões de euros para as áreas da digitalização e modernização tecnológica, distribuídos por diversos projectos.

Entre esses projectos, referência designadamente para a criação de uma plataforma de integração da informação do cidadão/utente entre diversos prestadores de cuidados, a desmaterialização do circuito do medicamento e a renovação dos sistemas de informação.

“Queremos continuar a construir o Serviço Nacional de Saúde (SNS) do futuro, mais forte, mais moderno, mais ambicioso e mais inovador”, sublinha o conselho de administração do Hospital da Figueira da Foz.