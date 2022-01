Figueira da Foz recebeu parceiros da CircularNet

No passado dia 25 de Janeiro, teve lugar no Centro de Artes e Espectáculos, a reunião da rede CircularNet – Plataforma para a Circularidade: Comunidade, Empresas e Ambiente

Natural, reunindo Grupos de Acção Local dos municípios de Arcos de Valdevez, Guarda, Monforte, Moura, Praia da Vitória, Tavira e Vila Nova de Famalicão.

Manuel Domingues, Vereador do Executivo, deu destaque a um dos principais desígnios deste programa referindo que “os resíduos deixam de ser olhados como algo sem valor, mas sim como nova matéria-prima para ser utilizada como produto de valor noutro tipo de negócios, noutras formas de investimento. Poupam-se recursos naturais e diminui-se a pegada ecológica, tornando o nosso planeta mais sustentável.”

É também de salientar a importância dos parceiros que integram o Grupo de Acção Local do Município da Figueira da Foz – ACIFF (Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz), Incubadora de Empresas da Figueira da Foz, Navigator, Altri e RCD, cujo papel é, nas palavras do Vereador Manuel Domingues, “de suma importância” pelo que espera que a curto prazo “novos parceiros o possam integrar”.

Esta rede tem por objectivo criar uma estratégia conjunta de transformação no campo da economia urbana da circularidade, para cada um dos territórios e a sua replicação, através de uma economia circular ao nível da reciclagem de resíduos, alteração de padrões de consumo e fases de produção, em elementos da dinâmica urbana existente nos municípios com potencial para gerar valor, criação de emprego e redução do impacto ambiental.