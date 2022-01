3ª edição do Festival CriaSons no CAE

No dia 5 de Fevereiro, pelas 21h30, o Centro de Artes e Espectáculos apresenta um concerto inserido na 3ª edição do Festival CriaSons, com o compositor residente António Victorino d’Almeida e o compositor emergente Daniel Davis, em que será interpretada a peça “As Suites Teatrais III”.

CriaSons é um festival dedicado às tendências da música de câmara portuguesa contemporânea com a encomenda de obras inéditas a reconhecidos compositores do panorama musical português. António Victorino d’Almeida, Carlos Azevedo, Mário Laginha, Pedro Caldeira Cabral e Tiago Derriça serão os anfitriões deste Festival que apresenta 15 concertos, por eles desenhados, que incluirão também obras de compositores emergentes, seleccionados em concurso.

A experiência musical terá espaço no Grande Auditório com entrada gratuita.