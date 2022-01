Escola EB 2/3 Dr. João de Barros promoveu sessões de leitura

No passado dia 25 de Janeiro, a biblioteca da Escola EB 2/3º Ciclos Dr. João de Barros serviu como espaço de incentivo e promoção à leitura com a dinamização de Alfredo Leite, psicólogo educacional e director pedagógico do projecto “Mundo Brilhante”.

A actividade foi promovida pelo Departamento de Línguas da Escola EB 2/3 Dr. João de Barros, em parceria com a Biblioteca Escolar, com o objectivo de divulgar a importância da leitura na formação pessoal dos alunos mais jovens (5º e 6º ano de escolaridade).