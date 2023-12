O Serviço Nacional de Saúde vai ter esta semana 33 unidades com urgências a funcionar com limitações, de acordo com o plano de reorganização da rede divulgado no sábado à noite pela Direcção Executiva do SNS.

O Hospital Distrital da Figueira da Foz é uma das instituições afectadas, pelo que não contará com ortopedia no sábado (dia 23), sendo os doentes atendidos no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.