Curtas-metragens no Quartel da Imagem assinalam o Inverno

Para celebrar o formato da curta-metragem, e assinalar o solstício de inverno no hemisfério norte, várias cidades portuguesas acolhem esta semana as sessões de cinema, no programa “O Dia Mais Curto”. A Figueira da Foz recebe esta iniciativa na quinta-feira, no Quartel da Imagem, com quatro sessões de curtas-metragens nacionais e internacionais.

Esta é uma iniciativa da Agência da Curta-Metragem, inspirada numa ideia semelhante em França, destinada a divulgar e a valorizar o formato da curta-metragem, em que serão destacadas produções nacionais e internacionais, com especial destaque para sessões dedicadas para os mais novos, que vão consistir de curtas de animação entre as “melhores curtas da Europa”, oriundas de países como a Bélgica, Países Baixos, Lituânia e Portugal, revela nota de imprensa da organização deste evento.

As produções irão ser exibidas pelas 10 horas, 11h30, 15 horas e 16h30, com entrada gratuita, limitadas a 40 vagas por sessão e com inscrição prévia até ao dia 20 de Dezembro.