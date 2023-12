Concerto de Natal com a Orquestra Clássica do Centro

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai acolher o Concerto de Natal, pela Orquestra Clássica do Centro (OCC), acompanhado pela Soprano Liliana Sebastião, Coro Essence Voices e Coro das Pequenas Vozes da Figueira da Foz, este sábado, pelas 18 horas.

O programa será constituído por “As Hébridas”, de Félix Mendelssohn, “Magnificat em Talha Dourada”, de Eurico Carrapatoso, entre outras canções alusivas à época natalícia.

Este evento vai tomar forma no Grande Auditório do CAE, com entrada gratuita.