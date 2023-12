Hospital celebrou o Natal

O Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) comemorou ontem esta época natalícia com a sua tradicional Festa de Natal, destinada aos utentes, seus familiares, colaboradores e voluntários da instituição.

Durante a manhã, foram distribuídos postais de Natal elaborados pelas crianças que frequentam a catequese na Unidade Pastoral Figueira Sul (Lavos, Marinha das Ondas, Paião e Alqueidão).

Na parte da tarde, realizou-se a Festa de Natal que contou com as actuações do Grupo de Cantares da Casa do Pessoal do HDFF, do Conservatório de Música David de Sousa, Michel Fouto e da conhecida artista Micaela.