Luís de Matos inicia na Figueira da Foz nova digressão de “Impossível ao Vivo”

O mágico português Luís de Matos estreia amanhã, na Figueira da Foz, mais uma edição do espectáculo “Luís de Matos/Impossível ao Vivo”, que ao longo de seis semanas vai percorrer também as cidades de Lisboa, Porto e Faro.

O espectáculo, de quase duas horas, conta com a participação de quatro dos mais renomados mágicos da actualidade, entre eles o campeão do mundo de magia Laurent Piron, da Bélgica, a francesa Léa Kyle, o argentino Winston Fuenmayour e o australiano Raymond Crowe.

“É uma viagem pelo mundo da magia, em que juntamos vários momentos com artistas contemporâneos e novos mágicos”, sublinhou hoje Luís de Matos, na apresentação do “Impossível ao Vivo”, que vai estar até domingo no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz.

O espectáculo conta ainda com números a solo do próprio Luís de Matos, da bailarina e assistente Joana Almeida e a actuação dos Momentum Crew, campeões mundiais de ‘break-dance”.

“Vamos mais uma vez cumprir a nossa palavra quando dizemos novo elenco e novas ilusões”, sublinhou o mais premiado mágico português, distinguido três vezes pela Academia de Artes Mágicas de Hollywood.

Depois da Figueira da Foz, o “Impossível ao Vivo” segue para o Teatro Tivoli, em Lisboa, onde vai estar de 20 de Dezembro a 7 de Janeiro, incluindo os dias de Natal e de Ano Novo, e para o Coliseu do Porto, de 10 a 14 de Janeiro.

A digressão de seis semanas termina no Teatro das Figuras em Faro.

Criado em 2018, o espectáculo “Luís de Matos/Impossível ao Vivo” tem visto o número de espectadores aumentar de ano para ano, tendo em 2022 batido o recorde de 35 mil pessoas.