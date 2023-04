Hospital celebrou cerimónia de assinatura de contractualizações internas

A cerimónia de assinatura dos contractos programa e acordos anuais decorreu ontem no Hospital Distrital da Figueira da Foz, onde foram fixados os objectivos, definidos os mecanismos de avaliação periódica e orçamentos para o ano de 2023.

A Presidente do Conselho de Administração do HDFF, Ana Raquel Santos, referiu a importância da realização deste plano organizacional, adicionando que o Hospital “viu reforçado o seu contracto programa em cerca de cinco milhões de euros, o que implica maior responsabilidade no cumprimento das metas definidas.”