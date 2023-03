Detido por tráfico de estupefacientes

A PSP deteve ontem um homem, de 45 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes. “A detenção foi efectuada pelas 16h55, na Avenida D. João II, e surgiu no decorrer de um policiamento num local conotado com o tráfico e consumo de estupefacientes”, lembra a Polícia.

Perante a abordagem policial, “o homem assumiu estar na posse de duas embalagens, do tipo bolotas, com um produto suspeito de ser estupefaciente. O teste rápido de despistagem confirmou tratar-se de haxixe, em quantidade correspondente a 50 doses individuais”.