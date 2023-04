No dia 23 de Abril, pelas 15h30, a Filarmónica Sociedade Boa União Alhadende vai dinamizar a terceira edição do concerto solidário “Irina Lopes & Special Friends 3”, que terá lugar no Grupo Caras Direitas.

Para reservas e informações adicionais, o público interessado deverá contactar telefonicamente o número 962025023 .