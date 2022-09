Homenagem a José Saramago com José Luís Peixoto

Na próxima sexta-feira, dia 30 de Setembro, pelas 21h30, o Museu Municipal Santos Rocha facultará o seu Auditório Municipal para as celebrações do centenário do nascimento de José Saramago, convidando o escritor José Luís Peixoto e o coordenador das comemorações da Fundação José Saramago, o professor Carlos Reis, para uma tertúlia intitulada de “Legados Saramaguianos”.

Segundo nota da Câmara Municipal, esta iniciativa foi criada pela Fundação José Saramago, “à qual o Município da Figueira da Foz se associou, que tem como objectivo comemorar o

centenário do nascimento de José Saramago, assinalado a 16 de Novembro”, através de

sessões de leitura, tertúlias e debates com diversos escritores.

A entrada é gratuita, contudo, sujeita à lotação da sala.

Também no âmbito destas comemorações, a Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás acolhe, no seu hall de entrada, até ao final do mês de Outubro, a exposição “Voltar aos Passos que foram Dados”, composta por 15 painéis “que nos levam a encontrar ou a reencontrar, em formato expositivo, as obras e o legado cultural e cívico do escritor português”.