Santana Lopes, presidente da Câmara da Figueira, e a administração do Porto da Figueira da Foz receberam uma delegação dos accionistas dos estaleiros navais Atlanticeagle, liderada por Mário Alkatiri, ex-primeiro-ministro de Timor-Leste e primeiro presidente da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno.

A comitiva incluiu a embaixadora de Timor-Leste em Portugal, Isabel Amaral Guterres. Nas reuniões foram abordados assuntos relacionados com a retoma da actividade da empresa. Os estaleiros estão a ser reactivados e, brevemente, será retomada a construção do ferry encomendado por aquela região timorense.

A reactivação acontece graças à constituição de uma sociedade com capital de Timor-Leste, de 14 milhões de euros – o primeiro grande investimento aplicado pelo país asiático no estrangeiro. “Foi a primeira vez que expliquei esta operação, dentro do princípio de como transformar uma desgraça em graça. Sempre defendi uma cooperação económica ampla entre Portugal e Timor-Leste, como ponto para os países de língua portuguesa”, adiantou Mari Alkatiri, em declarações ao diário As Beiras.