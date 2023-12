Gravações da série “A Espia” já estão a decorrer na Figueira da Foz

A Figueira da Foz foi escolhida como um dos sítios para as rodagens da segunda temporada da série “A Espia”, da RTP1, com estreia prevista para o ano de 2024. As gravações arrancaram no final da semana passada, começando com filmagens por alguns locais emblemáticos do concelho como o Palácio Sotto Mayor, o Palácio do Conselheiro Branco, o Casino Figueira e o Forte de Santa Catarina – como representado na fotografia.

A produtora da série, Ukbar Filmes, já tinha mostrado o seu interesse pelo cenário das paisagens figueirenses nas gravações de outra série, “Cavalos de Corrida”, também com rodagens realizadas na Figueira da Foz.

“A Espia” baseia-se numa das diversas redes de espionagem que foram operadas em Portugal durante a 2.ª Guerra Mundial, a rede Shell, em que um grupo de agentes femininas executou um plano de destruição de infraestruturas e de contraespionagem no caso de o país ser invadido pelos alemães.

Após o seu sucesso de audiências e crítica, a primeira temporada desta série de intriga e acção conquistou também o público internacional, tendo sido vendida para a Amazon Prime. Com mais de quatro milhões e meio de espectadores em televisão, esta reconstituição histórica tem desta vez rodagem na Figueira da Foz e em Lisboa.