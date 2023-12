Ginásio invicto na Fase Regular do Campeonato Nacional

O Campeonato Nacional da 1.ª divisão de basquetebol encontra-se com metade dos jogos da Fase regular já disputados. A equipa do Casino Ginásio permanece nesta primeira fase sem derrotas, tomando posse do 1.º lugar da série Norte/Centro com oito victórias em oito jogos.

Os últimos dois jogos da equipa figueirense, realizados na sexta-feira e no domingo passados, resultaram em mais duas victórias contra as equipas do Beira-Mar (103-79) e do Olivais ABTF Betão (94-81), que enfrentaram em casa e em Coimbra, respectivamente.

Para continuar com o seu recorde de victórias consecutivas, o Casino Ginásio vai ter que vencer contra o Guifões SC (em casa), na próxima sexta-feira, dia 8 de Dezembro, pelas 18 horas.