A 16ª edição da Regata Internacional Litocar reuniu no passado fim de semana, na Pista de Montemor-o-Velho, 490 tripulações representando 18 clubes, entre os quais a equipa de remo do Ginásio Litocar, que se destacou no pódio da competição.

Apesar das condições meteorológicas adversas, o programa foi cumprido praticamente na totalidade, com algumas alterações como a diminuição de distâncias nas provas do último dia.