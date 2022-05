Figueira acolhe 1.º Encontro Nacional de Urban Skechers

A Figueira da Foz acolhe, de 10 a 12 de Junho, o I Encontro Nacional de Urban Skechers (desenho urbano), organizado pela Urban Sketches Portugal com o apoio do município da Figueira da Foz.

“A escolha para o seu primeiro encontro nacional recaiu no concelho da Figueira da Foz, onde os participantes vão conhecer e dar a conhecer, através da sua arte, o melhor que o território tem para oferecer”, salientou a autarquia, em comunicado.

Os trabalhos resultantes do encontro serão apresentados no dia 12 de Junho, pelas 15h30, no Museu Municipal Santos Rocha, onde os participantes irão também realizar uma visita à exposição temporária “Máscaras da Ásia – Artes Performativas do Museu do Oriente” e efectuar a sua fotografia de grupo.

Constituída formalmente em Fevereiro de 2014, a Urban Sketchers Portugal é uma associação sem fins lucrativos, que dinamiza encontros regulares de desenho urbano, um pouco por todo o país.