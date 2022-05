Dia Internacional dos Museus comemorado no Museu Municipal

Amanhã, dia 18 de Maio, o Município da Figueira da Foz assinala o Dia Internacional dos Museus que tem como mote “O Poder dos Museus”, com iniciativas gratuitas em alguns dos seus espaços museológicos.

No Museu Municipal Santos Rocha, das 10 às 12 horas, alunos do Agrupamento Figueira Mar, de diferentes nacionalidades, vão, a partir da exposição “Máscaras da Ásia – Artes Performativas do Museu do Oriente”, dar a conhecer a alunos do 1º CEB vários aspectos da cultura dos seus países.

À tarde, pelas 16 horas, decorre, no Auditório Municipal, a segunda sessão do Ciclo de Cinema “Máscaras”, comissariado por Jorge Seabra, professor de Estudos Fílmicos.

No Núcleo Museológico do Sal realiza-se, às 10h30 e às 14h30, uma Oficina de Rodilhas dinamizada por Aida Antunes e Gilda Saraiva, cuja sessão tem por objectivo transmitir e explicar as tradições ligadas ao Salgado da Figueira da Foz.