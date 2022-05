O Pequeno Livro dos Medos, com Sérgio Godinho, no sábado

O Grande Auditório do Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz recebe no sábado, às 17 horas, no âmbito das comemorações que assinalam o 112º aniversário da Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás, a apresentação da peça de teatro “O Pequeno Livro dos Medos”, de Sérgio Godinho, com adaptação, encenação e interpretação de Elsa Galvão.

“Em ‘O Pequeno Livro dos Medos’, Sérgio Godinho mostra-nos que o medo faz parte de nós, como os ossos e os pulmões, a coragem, o riso ou as lágrimas. É um velho conhecido com o qual temos de saber viver e conviver”, explicou a Câmara da Figueira da Foz.