Ginásio ganhou mais de 200 praticantes na época de 2021/2022

O Ginásio divulgou estatísticas relativas à época de 2021/2022, revelando um aumento no número total de praticantes desportivos com 218 novos atletas.

Entre as várias modalidades clube, destaca-se uma maior adesão na natação – com mais de 100 novos atletas a ingressarem neste desporto aquático – basquetebol e futebol. Por contrapartida, o remo foi a modalidade que perdeu mais praticantes, registando menos 35 atletas em comparação à época anterior. Em suma, o Ginásio tem agora um total de 1517 participantes nas suas actividades.

Estes dados foram partilhados pelo Gabinete de Comunicação e Imagem do Ginásio, no âmbito do programa de estatística intitulado “Quantos Somos?”.