CAE arranca o ano com espectáculos esgotados

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) revelou que a sua programação para o início deste ano mostrou ter grande adesão, registando dois espectáculos esgotados no Grande Auditório, sendo que um dos referidos foi o espectáculo de final de ano com Sofia Escobar, que actuou perante uma sala cheia e fez a audiência “aplaudir de pé”.

“Lar Doce Lar”, peça de teatro de comédia com Maria Rueff e Joaquim Monchique, é o segundo espectáculo esgotado neste mês, também a ter lugar no Grande Auditório, no próximo dia 14 de Janeiro, pelas 21h30.

Nota do CAE informa que os bilhetes para os outros espectáculos deste primeiro trimestre já estão à venda, adicionando que a peça “Trair e Coçar é Só Começar”, de Marcos Caruso, com José Raposo, a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de Fevereiro, encontra-se com as três sessões prestes a esgotar.