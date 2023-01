Um homem de 37 anos de idade foi constituído arguido, na sequência de um processo de investigação levado a cabo pela Divisão Policial da Figueira da Foz, depois de ter denunciado o roubo do seu telemóvel, com ameaça de uso de navalha.

A investigação permitiu concluir que “o crime tinha sido simulado, com o objectivo de a seguradora do agora arguido lhe pagar o valor do dispositivo”, refere a PSP em nota chegada à nossa Redacção.

O homem ficou sujeito a termo de identidade e residência.