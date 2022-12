O Clube Naval Infante D. Henrique organizou no sábado, dia 3, a Regata Internacional “Aerobic Monsters”, exclusiva para embarcações skiff, na qual participaram quatro atletas do Ginásio Litocar.

A equipa destacou-se com duas posições no pódio com a remadora juvenil Lara Faustino a conquistar a medalha de prata e o júnior Tomás Neves a de bronze. Carlos Cunha (10.º juvenil) e Dinis Caeiro (8.º júnior) completaram a representação ginasista.