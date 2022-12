Banda Os Quatro e Meia actua no fim de ano da Figueira da Foz

A festa de Fim de Ano na Figueira da Foz vai contar com o habitual espectáculo de fogo de artifício e a actuação da banda Os Quatro e Meia, na avenida 25 de Abril.

O programa deste ano inclui duas noites com espectáculos musicais, além do lançamento do já tradicional fogo de artifício no areal urbano e nas localidades do concelho com praia.

O presidente do município da Figueira da Foz considera que o evento “tem um grande cartaz” e é “fundamental” para o comércio e restauração da cidade.

“Estes eventos dão de comer a muita gente, não são gastos ou festarolas”, salientou o autarca, que garantiu um programa sem ultrapassar o investimento em relação a outros anos, “o que com o aumento dos custos não é fácil”.

Na última noite do ano, antes da actuação de Os Quatro e Meia, agendada para as 00h30, sobe ao palco, a partir das 22h30, a banda Bafo e João Peneda. A festa prolonga-se pela madrugada com a actuação do grupo Timberland e dj.

A animação na Figueira da Foz começa no dia 30, às 22h30, com a actuação da banda Contratempo, seguindo-se, uma hora depois, um concerto da cantora Bárbara Bandeira.