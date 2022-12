O grande auditório do Centro de Artes e Espectáculos vai acolher um concerto de Ano Novo com Sofia Escobar, no dia 8 de Janeiro do próximo ano, pelas 17 horas, informou a Câmara Municipal da Figueira da Foz.

O concerto de Ano Novo leva a palco Sofia Escobar “mais conhecida pelos seus papéis no teatro musical”, acrescentou.

Sofia Escobar lançou este ano o seu primeiro disco de originais “Tanto Mais”, que vai estar em destaque neste concerto de Ano Novo.

Na compra de um bilhete é oferecido outro para este espectáculo.