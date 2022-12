Figueira recebe espectáculo sobre incêndios florestais

O espetáculo “Sob a Terra”, criado em 2020 pela Leirena Teatro para abordar a temática dos incêndios florestais, vai voltar aos palcos no mês de Dezembro, com apresentações na Figueira da Foz e outros quatro municípios da Região Centro, foi hoje anunciado.

“Sob a Terra” será apresentado na Figueira da Foz, no dia 7 de Dezembro, sendo que a reposição do espectáculo procura “dar continuidade ao propósito de sensibilizar as comunidades locais para a adopção de comportamentos responsáveis e, consequentemente, reduzir as ignições e o número de incêndios rurais graves no território nacional”.

A entrada para o espectáculo é gratuita.