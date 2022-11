Ginásio conquista Ouro e Prata em remo indoor da ANDDI Portugal

Na semana passada, em Coimbra, foram realizadas as provas da Taça Nacional de Remo Indoor da Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual (ANDDI), onde participaram 89 atletas de diferentes equipas, entre os quais sete atletas do Ginásio, que destacaram o clube figueirense com as medalhas de ouro e prata.

As competições foram realizadas nas instalações da Associação Académica no Parque Verde, onde Tiago Duarte, Ricardo Gaudêncio e Carla Silva representaram o Ginásio Litocar com destreza, levando uma medalha de ouro e duas de prata, respectivamente.