No próximo sábado, dia 19 de Novembro, vai ser evocada a memória da obra e do legado de Manuel Fernandes Thomaz na data que marca o bi-centenário da sua morte, comemorando a personalidade com algumas actividades em sua honra.

O programa das comemorações tomará início pelas 16h30, na Praça 8 de Maio, com deposição de flores pelas diferentes representações junto ao monumento tumular.

Pouco depois, pelas 17 horas, o Auditório Municipal vai receber a Sessão Solene de Homenagem e Evocação da Vida, Obra e Legado de Manuel Fernandes Thomaz, culminando com a Cerimónia Religiosa na Igreja da Ordem Terceira, pelas 19h15.