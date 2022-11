Candidatos a bastonário dos advogados debatem no Museu Municipal

Os sete candidatos a bastonário da Ordem dos Advogados (OA) debatem quinta-feira na Figueira da Foz, às 15 horas, no auditório do Museu Municipal, numa iniciativa do Instituto dos Advogados em Prática Individual (IAPI).

O debate, que conta com o apoio da delegação da Figueira da Foz da OA, realizado no âmbito das eleições para bastonário, será moderado pelos jornalistas Casimiro Simões e Andreia Gouveia.

Na corrida ao cargo para o triénio 2023-2025 estão Luís Menezes Leitão (actual líder dos advogados), Paulo Pimenta, António Jaime Martins, Varela de Matos, Fernanda de Almeida Pinheiro, Paulo Valério e Rui Silva Leal.

Os mais de 33 mil advogados portugueses elegem o 28.º bastonário da OA através do voto electrónico, nas votações agendadas para 28,29 e 30 de Novembro.

Em caso de necessidade de segunda volta, o acto eleitoral repete-se nos dias 13, 14 e 15 de Dezembro.