Fugiu à polícia em alta velocidade, mas foi apanhado

Na madrugada do passado sábado, perto das seis da manhã, a PSP deteve um homem, de 22 anos, que, submetido ao teste de alcoolemia, acusou uma TAS de 1,52g/l.

O indivíduo foi abordado pela polícia, na rotunda Jorge de Sena, “porque conduzia sem as luzes da viatura ligadas. Perante a indicação de paragem, o condutor desobedeceu, aumentou a velocidade, ocupando as duas vias de trânsito da faixa de rodagem e praticando uma condução perigosa, colocando-se em fuga”. De imediato, a PSP encetou uma perseguição ao condutor e, na entrada para a auto-estrada 14, “tentou interceptar o indivíduo que, em resposta, tentou atingir os polícias com a sua viatura. De seguida, em grande velocidade, dirigiu-se para a Estrada Nacional 109 e entrou no tabuleiro da ponte Edgar Cardoso”, que se encontra em obras.

“Foi accionado reforço policial e o suspeito acabou por ficar bloqueado momentaneamente entre duas viaturas da PSP. Mesmo assim, iniciou marcha atrás e embateu na viatura policial que se encontrava na sua rectaguarda. Ainda tentou nova fuga, pelo lado direito da faixa de rodagem, mas foi impedido”, refere ainda o comunicado da PSP.

Detido e conduzido à esquadra da Divisão Policial da Figueira da Foz, no decorrer dos procedimentos legais necessários, o suspeito proferiu vários insultos contra os polícias.