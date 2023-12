Figueira da Foz lança programa de saúde para população a partir dos 66 anos

O programa municipal “Figueira+Saúde”, com o objectivo de melhorar o acesso das pessoas com 66 ou mais anos residentes no concelho aos cuidados de saúde, já está disponível, foi hoje anunciado.

Este programa visa contribuir “para a melhoria da qualidade de vida, independência e para a promoção da saúde, colaborar e/ou assegurar o acesso desta população à prestação de cuidados médicos, que permitam constituir uma resposta garante de segurança e tranquilidade para os beneficiários e eventuais familiares, principalmente para os que vivem em zonas geograficamente isoladas e de difícil acesso”, refere o município da Figueira da Foz, em comunicado.

Segundo a autarquia, os beneficiários que cumpram os requisitos do regulamento vão usufruir de consultas telefónicas ou vídeo consultas de medicina geral e familiar, de atendimento permanente, 24 horas por dia durante todo o ano.

A população-alvo pode ainda usufruir de consultas de medicina geral e familiar ao domicílio, sempre que o médico assim o determine, após consulta telefónica ou vídeo consulta, de serviço de transporte em ambulância quando o médico assim entender e de prescrição electrónica de medicação.

A prestação destes serviços abrange pessoas a partir dos 66 anos, que residam no concelho há pelo menos um ano, e está associado a um custo anual máximo de 15 euros, sujeito a uma redução entre os 100 e os 50 por cento, em caso de comprovada insuficiência económica.

A candidatura pode ser apresentada de modo presencial, no BAU, na rua Manuel Fernandes Tomás, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas; via correio electrónico assuntos.sociais@cm-figfoz.pt; online, mediante registo nos serviços online do município da Figueira da Foz (https://servicosonline.cm-figfoz.pt/ ) ou por correio para divisão de Educação e Assuntos Sociais, Edifício Paço de Tavarede, Largo do Paço N.º 2, 3080-612 Figueira da Foz.