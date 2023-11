“Frei Luís de Sousa” leva quatro centenas de alunos ao teatro

O Município da Figueira da Foz promoveu ontem, no grande auditório do Centro de Artes e Espectáculos, uma sessão gratuita da peça «Frei Luís de Sousa», pela ETCetera, à qual assistiram cerca de 400 alunos e professores do ensino secundário do concelho.

Esta iniciativa pretende, através de espectáculos apelativos e interactivos, possibilitar aos alunos uma maior proximidade e compreensão de textos que integram os programas curriculares.

Para a ETCetera, o mesmo “procura resolver a dificuldade de compreensão não desvirtuando a obra, mas alicerçando os simbolismos, a sua interpretação e o fiel retracto da época e costumes”.