Amanhã há cinema e café concerto no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta amanhã, pelas 21h30, no Auditório João César Monteiro, uma sessão de cinema com o filme “Um Amor na Escócia”, de Bouli Lanners, e, a partir das 23 horas, no Jardim Interior, um Café Concerto | After Movie com a Orquestra de Jazz da Escola de Artes do CAE (OJEAC).

Esta é a última actuação do ano da Orquestra de Jazz da Escola de Artes do CAE, com um concerto composto por quatro apresentações, uma por cada estação do ano.

O título deste concerto é “Jazz a Hollywood”, em que a orquestra interpretará alguns temas que ficaram célebres no cinema, alargando, assim, o repertório a um público mais vasto. As vozes convidadas desta noite são Lourenço Ataíde e Inês Osório.

O concerto terá entrada gratuita.