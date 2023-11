Novo curso arranca para a semana no Campus Universitário da Figueira da Foz

O Campus da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz (CUCFF) vai leccionar uma nova formação breve denominada “Desmistificar o Oceano – Conhecer, Monitorizar, Preservar e Valorizar em Sala de Aula”, que terá início no próximo dia 16 de Novembro e com duração até dia 16 de Março, em regime pós-laboral e com participação gratuita.

O curso pretende habilitar e actualizar os docentes das disciplinas das áreas com conteúdos relativos ao Oceano e à Literacia Azul, dentro do contexto do desenvolvimento sustentável.

Nota da reitoria da UC adiciona que será uma oficina de 40 horas, distribuídas pelos dias 16, 17 e 18 de Novembro; 5, 6 e 7 de Dezembro; e 16 de Março. A tipologia de oficina permite que sejam dinamizadas actividades práticas, aulas de campo, e as suas aplicações em sala de aula.